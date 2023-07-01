كفر الشيخ تبدأ حملة تحصين 212 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستعد مديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، لبدء الحملة القومية لتحصين 220 ألف رأس ماشية، من بينها 127 ألفا و157 بقرة، و54 ألفا و348 جاموسة، و340 ألفا و31 غنمة، و4 آلاف و433 معزة، ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح تنفيذًا لتوجيهات الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيدًا بهذه الحملات القومية التى تساهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة مناشدًا المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية وذلك فى إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن المديرية وكافة الإدارات تشارك فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع، وجرى توفير اللقاحات والكوادر البشرية المدربة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لتحصين الحيوانات والعمل فى كل المراكز والقرى فى وقت واحد والاستمرار فى الحملة حتى تحقيق المستهدف.

وقال بشار، إن عدد الفرق المنتشرة فى مدن وقرى المحافظة 105 لجنة، وأن غرفة العمليات بالمديرية والإدارة البيطرية ستتابع أعمال التحصين والترقيم، مؤكداً أنه تم تخصيص سن إبرة لكل رأس ماشية، ويتم تسجيل ذلك فى دفاتر لان كل رأس ماشية لها رقم قومى، وسيتم ة استخدام سنون إستعمال مرة واحدة، لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع أتباع الأمان الحيوى والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانيه، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربى على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للاهميه القصوى.

وأكد بشار، أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربيين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.