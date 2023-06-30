بيطرى الغربية: 312 رأس ماشية حصيلة ذبح الأضاحى فى ثانى أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، أن جميع المجازر ونقاط الذبح المجانية تشهد إقبال كبير من المواطنين، حيث تم ذبح 312 ذبيحة حصيلة ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، وذاك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي معالي محافظ الغربية.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تشكيل لجان دورية لمتابعة المجازر بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأضاحي، مؤكداً على أن كافة المجازر بالمحافظة وعددها 18 مجزرا استقبلت المواطنين في الاستراحات المعدة لاستقبالهم والمجهزة بكافة وسائل الراحة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة.