فلسطين تطالب بالضغط على إسرائيل لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة وتجفيف مصادر تمويلها.



وأعربت الوزارة - في بيان صحفي - عن استغرابها مما أورده الإعلام العبري بشأن التحذيرات من تشكيل مليشيات مسلحة إرهابية للمستوطنين في الضفة، خاصة أن هذه المليشيات موجودة وقائمة وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي، والآن من وزراء في حكومة نتنياهو.



وأشارت إلى أنها حذرت مرارا وتكرارا من إقدام دولة الاحتلال على زرع ونشر بؤر لمليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرهم الإرهابية في الضفة، ومن تنامي وانتشار نفوذ تلك المليشيات ومخاطر اتساع اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم في مناطق سكناهم أو على مركباتهم في الطرقات.



وأكدت الوزارة أن إرهاب المستوطنين يأتي نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة التي أشرفت على تنويعه وتعميمه عبر كافة أذرعها الممتدة داخل دولة الاحتلال أو في الأرض الفلسطينية المحتلة.



وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي، بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب.