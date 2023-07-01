ضبط 193 مخالفة صحية خلال حملات رقابية على المنشآت الغذائية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائى " إدارة مراقبة الأغذية "بالمديرية خلال فترة العيد حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 193 مخالفة وذلك خلال المرور على 250منشأة غذائية للتأكد من الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى إعدام 524 كجم أغذية مختلفة و48 لترا لمواد سائلة نظرا لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى سحب 171عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائى " إدارة مراقبة الأغذية "بالمديرية خلال فترة العيد حيث واصلت الإدارة تكثيف الحملات الرقابية و التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 193 مخالفة وذلك خلال المرور على 250منشأة غذائية للتأكد من الاشتراطات الصحية، مشيرا إلى إعدام 524 كجم أغذية مختلفة و48 لترا لمواد سائلة نظرا لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى سحب 171عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .
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