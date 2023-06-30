اليوم السابع
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محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية فى النظافة والتجميل خلال العيد.. صور

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:30 م
محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية فى النظافة والتجميل خلال العيد.. صور حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد
المنيا –حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتنفيذ حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة، والعمل على استمرار أعمال تجميل الميادين العامة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، المخلفات بقرى المركز، حيث نفذت الوحدة المحلية بمجلس قروي كفر خزام حملة مكبرة للنظافة شملت قرية بني عمران ومنطقة مسجد العيده وعددا من المناطق المجاورة .


كما نظمت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة لرفع تراكمات القمامة بنطاق الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية للمركز وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية لنقلها للمقالب العمومية .


وتمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، من رفع المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات والمتنزهات بأحياء شرق وجنوب، وفى الوحدة المحلية بأبو جرج ، تم تكثيف حملات النظافة وفى جميع قرى المركز .

وفى مركز سمالوط، تم رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى وشارع المركز، حيث تم تكثيف أعمال النظافة بطريق مصر أسوان الزراعى بالمدخل الشمالى لمركز ومدينة سمالوط، من ميدان الحصان مروراً تحت محور الفريق صفى الدين أبو شناف حتى قرية نزلة داود، بالإضافة إلى الاستمرار فى رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والميادين والطرقات بقرى وأحياء سمالوط .

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات نظافة وتجميل كورنيش النيل حفاظا على الشكل الحضاري والجمالى للمدينة وتهيئة الأجواء للمواطنين المترددين على الكورنيش في أيام عيد الأضحى، إلى جانب حملات النظافة بحى شمال المدينة و رفع جميع التراكمات بقرية صفط الخمار.
حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (1)
حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (1)

 

حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (2)
حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (2)

 

حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (3)
حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (3)

 

حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (4)
حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (4)

 

حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (5)
حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (5)

 

حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (6)
حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (6)

 

حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (7)
حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (7)

 

حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (8)
حملات النظافة والتجميل خلال أيام العيد (8)

 


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