اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 01:52 م
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ضبط 1100 عبوة أدوية منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية على الصيدليات بالبحيرة

السبت، 01 يوليو 2023 12:28 م
ضبط 1100 عبوة أدوية منتهية الصلاحية خلال حملة رقابية على الصيدليات بالبحيرة أدوية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام لمحافظة البحيرة، حملات مكثفة على الصيدليات بمركزى وادى النطرون والنوبارية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدنية وادي النطرون وجهاز مدينة النوبارية .
 
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4 محاضر مزاولة لصيدليات يزاول العمل بها أشخاص لا يحملون ترخيص مزاوله مهنة، وضبط 1100 قرص وأمبولات وبخاخات ما بين منتهية الصلاحيه وأدويه تابعة لهيئة الشراء الموحد وأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل الجمهورية.
 
كما تم ضبط 40 قرصا وأمبولات تتبع الجدول الثانى للأدوية المؤثرة على الحاله النفسية دون فواتير دالة على مصدرها.
 
وتم التحفظ على المضبوطات والأدوية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.
 
 
 

حملات رقابية

صحة البحيرة

تفتيش صيدليات

أدوية منتهية الصلاحية

محافظة البحيرة

وادى النطرون



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