"شئون الحرمين": أكثر من 100 ألف حاج استفادوا من برنامج إجابة السائلين

إيمان حنا

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة إجابة السائلين بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، عن عدد المستفيدين من برنامج إجابة السائلين خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة، حيث بلغ عددهم ما يزيد عن 100 ألف حاج؛ وذلك ضمن برامجها التوجيهية في موسم الحج.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية للشؤون الإدارية ومدير إدارة إجابة السائلين بالمسجد الحرام، معاذ بن إبراهيم الجنيدل، مؤكداً أن برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام يقوم عليه ما يزيد عن (70) من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن أصحاب الفضيلة المشاركين لديهم من العلم الشرعي ما يُمكنهم من الرد على المسائل المتعلقة بالمناسك والأمور الشرعية الأخرى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدأوا أداء طواف الإفاضة بالحرم المكي الشريف، وذلك وسط أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان، ومنظومة خدمات متكاملة.

وحرص حجاج بعثة القرعة فور الانتهاء من رمي الجمرات وتفويجهم بواسطة اتوبيسات مكيفة من منى لمكة المكرمة على التوافد نحو الحرم واداء طواف الافاضة، بدموع وخشوع وخنوع لله، فرحين أن مَن الله عليهم باداء الفريضة، وكلهم أمل أن يعودوا لبلادهم كيوم ولدتهم امهاتهم، حيث سالت الدموع فرحا باكتمال نعمة اداء الفريضة، ولم يخلو المشهد من الدماء لمصر ولانفسهم ولذويهم بالستر والصحة وراحة البال، معربين عن خالص تقديرهم للجهود الصخمة التي بذلتها بعثة حج القرعة بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كافة التيسيرات لضيوف الرحمن وخلق مناخ طيب لاداء فريضة الحج بسهولة ويسر.

ووصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة وسط تنظيم متكامل، وبيئة صحية آمنة، حيث تم تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات بأحدث الآليات والمعدات المخصصة لذلك، قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم بيت الله العتيق.