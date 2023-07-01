رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمى وتحذيرات من ارتفاع الأمواج

فيما حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من أن شاطئ النخيل ما زال مغلقا، ولم يتم السماح للمواطنين بنزول المياه به حتي الآن، إلا بعد انتهاء المستثمر المسئول عن الشاطئ من تنفيذ منظومة التأمين والإنقاذ التى وضعها ويشرف عليها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وناشدت المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة على طول الشاطئ حرصا علي سلامتهم.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد.