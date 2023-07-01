اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 12:15 م
أكرم القصاص
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رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمى وتحذيرات من ارتفاع الأمواج

السبت، 01 يوليو 2023 12:07 م
رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمى وتحذيرات من ارتفاع الأمواج رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمى

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمى بسبب ارتفاع الأمواج، والرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقى، فيما شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالا كبيرا فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وبلغت نسبة إشغال الشواطئ نحو 75%، فيما جاءت نسبة شاطئ ميامى 100%.
 
فيما حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من أن شاطئ النخيل ما زال مغلقا، ولم يتم السماح للمواطنين بنزول المياه به حتي الآن، إلا بعد انتهاء المستثمر المسئول عن الشاطئ من تنفيذ منظومة التأمين والإنقاذ التى وضعها ويشرف عليها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.
 
وناشدت المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات المعلنة على طول الشاطئ حرصا علي سلامتهم.
 
وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد.
 
 
الراية الحمراء
الراية الحمراء

العجمى
العجمى

شواطئ العجمى
شواطئ العجمى
 
 
 
 

 


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