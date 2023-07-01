رسومات علم مصر وألعاب على وجوه الأطفال خلال الاحتفال بالعيد فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم مراكز الشباب بمحافظة الأقصر، حالة من البهجة والفرحة بين الأطفال خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم أنشطة مبهجة عبر رسم علم مصر ورسومات كرتونية وألعاب على وجوه الأطفال خلال الاستمتاع بالعيد فى مراكز الشباب المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتضمن إحتفالات مراكز الشباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تقديم العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، والتي تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، وفريق عمل مركز شباب الأقالتة.

كما أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إتاحة كافة إمكانيات مراكز الشباب بالمحافظة، وإقامة مسابقة فنية وثقافية ورياضية للشباب وتوزيع الهدايا على الأطفال، والتأكيد على مشاركة قادرون باختلاف في جميع الأنشطة، كما شهدت محافظة الأقصر، في أول يومين بعيد الأضحى المبارك تدشين فعاليات مبادرة "فرحتنا في لمتنا"، وذلك سعياً لإرساء المحبة والتآخي، ضمن مشروع التعايش بين أطفال أصحاب الديانات المختلفة بصعيد مصر، حيث تم دعم 50 طفل وطفلة فى قرية الشعبية خلال العيد لإدخال البهجة في قلوبهم وتعليمهم قواعد التعايش السلمى بين المسلمين والأقباط فى جنوب مصر.



الرسومات المميزة على وجوه الأطفال



الرسومات على وجوه الأطفال خلال العيد



جانب من الرسم على وجوه الأطفال بالعيد



رسومات علم مصر وألعاب على وجوه الأطفال خلال الإحتفال بالعيد