مراكز شباب محافظة الأقصر تستقبل المواطنين فى أول أيام العيد .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مراكز شباب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المواطنين فى أول أيام العيد تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب"، حيث تستمر الفعاليات طوال أجازة العيد، حيث وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة الشبابية والرياضية داخل الهيئات، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتتضمن الاحتفالات خلال أيام عيد الفطر المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، والتى تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهى وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كما أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إتاحة كافة إمكانيات مراكز الشباب بالمحافظة، وإقامة مسابقة فنية وثقافية ورياضية للشباب وتوزيع الهدايا على الأطفال، والتأكيد على مشاركة قادرون باختلاف في جميع الأنشطة، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، ومديري الإدارات الفرعية.

ورصد "تليفزيون اليوم السابع" صلاة عيد الفطر المبارك من قلب ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والقيادات الأمنية حول الأقصر، والآلاف من أبناء المحافظة، حيث كان اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تابع منذ قليل فى الساعات الأولى اليوم الجمعة، وذلك خلال جولته الميدانية، استعدادات تجهيز أرض ميدان وساحة أبو الحجاج لاستقبال المصلين أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة استعدادات المراكز والمدن لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتفقد رئيس المدينة أعمال النظافة والرش والغسيل وفرش السجاد وتركيب أعمال الفراشة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت، برفقته سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش وكافةً أجهزته التنفيذية التابعة للمدينة، ومن جانبه يناشد الدكتور علي الشرابي المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات وأن يحرص المصلين على الحضور والالتزام بإحضار المصلية الخاصة به، لافتاً إلى أنه تم إغلاق الشوارع المؤدية للساحة متضمناً شارع المحطة ومرحبا وشارع معبد الكرنك، للبدء فى تجهيز الساحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك.



سعادة الأهالى داخل مراكز الشباب بالأقصر



فرحة الأهالى داخل مراكز الشباب بالأقصر



فرحة الاهالي بالعيد في مراكز الشباب



مراكز شباب محافظة الأقصر تستقبل المواطنين بالعيد



مراكز شباب محافظة الأقصر تستقبل المواطنين في أول أيام العيد



