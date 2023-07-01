خلى بالك من الفتة واللحمة.. ما حساسية اللحوم وكيفية التعامل معها

كتبت إيناس البنا

تحدث الحساسية الغذائية عندما يكون لدى جسمك استجابة مناعية لأطعمة معينة، تشمل الحساسية الغذائية الشائعة حساسية الحليب والبيض والفول السوداني، أفضل علاج لحساسية الطعام هو تجنب الأطعمة المسببة للحساسية، إذا كانت لديك أعراض رد فعل تحسسي شديدة ، مثل تورم الحلق.

في حين أن الناس يمكن أن يكون لديهم ردود فعل تحسسية تجاه لحوم البقر ولحم الضأن أو الدواجن ، فإن حساسية اللحوم هي سبب أقل شيوعًا للحساسية الغذائية مقارنة بحليب البقر والبيض والفول السوداني وجوز الشجر وفول الصويا والقمح والمحار والأسماك

ووفقا لموقع "clevelandclinic" مثل هذه الحساسية نادرة وقد تنحسر الأعراض بمرور الوقت، وتحدث حساسية اللحوم الحمراء ، بشكل متكرر عند الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أو O، ووفقًا للباحثين، هذا لأن مستضد B في فصيلة الدم AB أو B يشبه إلى حد كبير المادة المسببة للحساسية التي تسبب حساسية اللحوم ، مما يوفر لهؤلاء الأفراد حماية فطرية.

فيما يتعلق بلحم البقر والضأن ولحوم الثدييات الأخرى ، فإن المادة المسببة للحساسية هي جزيء سكر محدد ، وهو نوع يعرف باسم سكر ألفا غال الموجود في كل الثدييات تقريبًا باستثناء البشر.

في حين أن فصيلة الدم A أو O قد تزيد من خطر إصابة الشخص بحساسية اللحوم ، تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع العدوى أو الحساسية الموجودة قد تؤدي إلى استجابة أعراض أو تضخيم آثارها.

أعراض حساسية اللحوم

مع وجود حساسية حقيقية من اللحوم، فإن جهاز المناعة في الجسم سوف يبالغ في رد فعله كلما تناولت اللحوم (لأسباب غير مفهومة تمامًا)، يتفاعل الجسم عن طريق إطلاق مادة كيميائية تعرف باسم الهيستامين في مجرى الدم، ويمكن أن تتراوح التفاعلات من خفيفة إلى شديدة.

يمكن أن يؤدي الهيستامين إلى تأثيرات فورية وأحيانًا عميقة، مما يتسبب في تمدد الأوعية الدموية وتنشيط الخلايا المنتجة للمخاط ، مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الجلدية والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ، بما في ذلك:

الصداع

تورم الأنسجة

عسر الهضم والغثيان

تقلصات المعدة

إسهال

التقيؤ

العطس

سيلان أو انسداد في الأنف

عيون دامعة منتفخة

نوبة ربو سرعة دقات القلب

تلك التي تظهر بسرعة تميل إلى أن تكون شديدة، وفي حالات نادرة، قد تؤدي إلى تفاعل يهدد الحياة، ويعرف باسم الحساسية المفرطة، بدون علاج فوري، يمكن أن تسبب الحساسية المفرطة الإغماء والغيبوبة والصدمة وفشل القلب أو الجهاز التنفسي وحتى الموت.

في حساسية اللحوم (خاصة حساسية اللحوم الحمراء) ، يمكن أن تكون ردود الفعل المتأخرة شديدة، مع كل نوع آخر من حساسية الطعام تقريبًا ، يمكن التحكم في الاستجابة المتأخرة، يمكن أن تحدث الحساسية المفرطة بعد عدة ساعات من تناول اللحوم.

علاج حساسية اللحوم



أفضل طريقة لعلاج حساسية اللحوم هو تجنب نوع معين من اللحوم أو منتجاتها الثانوية، ويتضمن ذلك فحص جميع ملصقات الطعام (خاصة النقانق والفطائر ومنتجات اللحوم المختلطة الأخرى) ومكونات المطعم عند تناول الطعام بالخارج.

إذا كان اللحم عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي ، فعليك التفكير في مقابلة اختصاصي تغذية يمكنه مساعدتك في العثور على مصادر بديلة للبروتين مع ضمان تلبية احتياجاتك الغذائية اليومية.