خارجية بريطانيا تحذر مواطنيها فى فرنسا من العنف بسبب الاحتجاجات ضد الشرطة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه تم تحذير المصطافين البريطانيين الذين يسافرون إلى فرنسا من أنهم قد يواجهون اضطرابًا بعد أربع ليال من الاضطرابات رداً على قتل الشرطة لصبي يبلغ من العمر 17 عامًا من أصل جزائري ومغربي.

وغيرت وزارة الخارجية نصائح السفر الخاصة بها ، محذرة من احتمالية تعطيل السفر وحظر التجوال وأن "موقع وتوقيت أعمال الشغب لا يمكن التنبؤ بهما".

ومنذ 27 يونيو ، اندلعت أعمال شغب في جميع أنحاء فرنسا، وتحول الكثير منها إلى العنف. تم استهداف المتاجر والمباني العامة والسيارات المتوقفة. وقالت المشورة المحدثة قد تكون هناك اضطرابات في السفر على الطرق وقد يتم تقليل توفير النقل المحلي.

وقالت الخارجية فى نصائحها "قد تفرض بعض السلطات المحلية حظر تجول. مواقع وتوقيت أعمال الشغب لا يمكن التنبؤ بها. يجب عليك مراقبة وسائل الإعلام ، وتجنب المناطق التي تحدث فيها أعمال شغب ، والتحقق من أحدث النصائح مع المشغلين عند السفر واتباع نصائح السلطات ".

وأطلقت الشرطة النار على المراهق ،يوم الثلاثاء أثناء توقف مرور في إحدى ضواحي باريس ، في حادث تم تسجيله بالفيديو. وهذا ثالث حادث إطلاق نار مميت من قبل الشرطة خلال توقف حركة المرور في فرنسا هذا العام.

منذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات بسرعة في جميع أنحاء البلاد وسط شكاوى طويلة الأمد من عنف الشرطة والعنصرية. ولم يعلن الرئيس إيمانويل ماكرون حالة الطوارئ بعد ، لكن وزير الداخلية جيرالد دارمانين أمر يوم الجمعة بإغلاق جميع الحافلات العامة وقطارات الترام ليلاً.