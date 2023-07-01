حياة كريمة فى أسيوط.. إنهاء أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بتكلفة 75 مليون جنيه

أسيوط -هيثم البدرى

انتهت فى محافظة أسيوط 14 مشروعًا بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية، ونقاط الإطفاء التى يجرى تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة، ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى التى أطلقها الرئيس السيسى، ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة، والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة وفى هذه النقاط نبين المشروعات التى تم الانتهاء منها.

1- انتهت اللجنة الفنية والهندسية من استلام 5 مواقف نموذجية للسيارات الأجرة.

2- تسلمت اللجنة أيضا 5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء.

3- بلغ عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها فى هذا القطاع 14 مشروعًا.

4-بلغ إجمالى التكلفة للمشروعات التى تم الانتهاء منها إلى 74 مليونا و983 ألف جنيه.

5- تعتبر هذه المشروعات التى تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والقرى الأكثر احتياجًا.

6- مشروعات الأسواق والمواقف التى تم الانتهاء منها تهدف بشكل رئيسى إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية فى القرى وتحسين المظهر الحضارى.

7- توفر هذه المناسبات أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقى مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم.

8- الأسواق ستساهم فى تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة فى عملية النقل.

9- هذه المشروعات ساهمت فى خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وفرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.

10- روعى فى تصميم الأسواق والمواقف أن تكون منشآت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمرانى جيد.

11- تم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضى المتاحة فى كل قرية بينما تم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء.

12- روعى توزيع المشروعات بشكل متوازن وعادل بين الوحدات المحلية القروية بحيث تسمح باستفادة مجموعة من القرى المتجاورة من خدمات الأسواق والمواقف.

13- تتضمن المشروعات موقف سيارات قرية صنبو وموقف سيارات قرية مسارة وموقف سيارات عرب مطير وموقف سيارت أولا إلياس وموقف سيارات بنى عديات فضلا عن سوق قرية مساره وسوق حضرى دشلوط وسوق صغير بالمعابدة الشرقية وسوق بعرب مطير وسوق المطمر، بالإضافة إلى نقطة إطفاء مساره ونقطة إطفاء الدوير ووحدة إطفاء بنى مر ونقطة إطفاء الخوالد.