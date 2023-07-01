محافظ أسيوط يجرى حركة محليات محدودة للاستعانة بالكفاءات والقيادات الشابة

أسيوط- فريق المحافظات

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، حركة محليات محدودة شملت تعيين نائبا لرئيس حى شرق و4 رؤساء وحدات محلية قروية بمركز أبنوب، لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية واتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية، والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولى المناصب التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأصدر المحافظ قرارًا رقم 1270 لسنة 2023 تضمن ندب عاصم إبراهيم خليل أخصائى تنمية ريفية بالمستوى الثالث ( ج ) والقائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لقرية الحمام بمركز أبنوب، للعمل نائبا لرئيس حى شرق مدينة أسيوط لصالح العمل لمدة عام، اعتبارا من التاريخ التالى لصدور القرار، وندب أحمد إسماعيل أحمد إبراهيم باحث شئون عاملين بالمستوى الأول (أ ) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الحمام بمركز أبنوب لمدة عام، اعتبارا من التاريخ التالى لصدور القرار، وذلك لصالح العمل مع إلغاء كل القرارات الإدارية السابقة فى هذا الشأن واعتبارها كأن لم تكن.

كما أصدر محافظ أسيوط قرارا رقم 1271 لسنة 2023 تضمن ندب زين عباس خلف باحث قانونى بالمستوى الثانى (أ) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية المعابدة لمدة عام اعتبارا من التاريخ التالى لصدور القرار، كما تضمن القرار ندب مدحت عبد الحافظ عطا أخصائى علاقات عامة أول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنى محمديات لمدة عام، اعتبارا من التاريخ التالى لصدور القرار، كما تضمن القرار ندب علاء محمود يونس أخصائى علاقات عامة بالمستوى الثانى ( أ ) بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنى إبراهيم لمدة عام، اعتبارا من التاريخ التالى لصدور القرار ، وذلك لصالح العمل على أن تلغى كل القرارات الإدارية السابقة فى هذا الشأن واعتبارها كأن لم تكن .

وقال محافظ أسيوط، إن الحركة المحدودة للمحليات، شملت تعيين نائبا لرئيس حى شرق وتعيين 4 رؤساء وحدات محلية قروية بمركز أبنوب لتولي المناصب القيادية لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية وتصعيد بعض القيادات التي اثبتت نجاحها في إدارة منظومة العمل التنفيذى وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عملها السابقة وقدراتهم على تطوير العمل وتوجيه مرؤسيهم ومراعاة البعد الاجتماعي والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة.