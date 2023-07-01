اليوم السابع
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حدائق كفر الشيخ كاملة العدد فى رابع أيام العيد.. والأسر تتناول الأسماك المملحة

السبت، 01 يوليو 2023 05:13 م
حدائق كفر الشيخ كاملة العدد فى رابع أيام العيد.. والأسر تتناول الأسماك المملحة حدائق كفر الشيخ كاملة العدد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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توافد الأهالى من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق، وخاصة حديقة صنعاء والملاهي بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة أم القرى وحدائق الميدان الإبراهيمى بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وغيرهم من الحدائق بمدن بيلا والحامول وقلين ومطوبس والرياض، اليوم الجمعة، لقضاء رابع أيام عيد الأضحى، في ظل تواجد كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما توافد الآلاف للتنزه ولقضاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، كورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس والاستاد الرياضى بكفر الشيخ ودسوق وبيلا، والحدائق العامة بمدينة كفر الشيخ، والحديقة المركزية المجانية،.

 كما افترشت الأسر الأرض لتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة كعادة الاسر في رابع أيام عيد الأضحى، لقضاء يوما رائعا لزوار مدينة دسوق الذين حضروا للاحتفال بعيد الأضحى من المحافظات المجاورة.

 

استماع الاهالي برابع يوم العيد
استماع الاهالي برابع يوم العيد

 

استمتاع المعيدين بالملاهي
استمتاع المعيدين بالملاهي

 

افتراش أهالي كفر الشيخ للنجيل
افتراش أهالي كفر الشيخ للنجيل

 

افتراش الارض لتناول الفسيخ
افتراش الارض لتناول الفسيخ

 

التواجد بالالعاب
التواجد بالالعاب

 

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية

 

الرسم على وجوه الاطفال
الرسم على وجوه الاطفال

 

تعدد الالعاب
تعدد الالعاب

 

تلوين وجوه الاطفال بكفر الشيخ
تلوين وجوه الاطفال بكفر الشيخ

 

تلوين وجه الاطفال
تلوين وجه الاطفال

 

تواجد بحديقة الاسرة والطفولة
تواجد بحديقة الاسرة والطفولة

 

توافد الاهالي على حديقة كفر الشيخ
توافد الاهالي على حديقة كفر الشيخ

 

توافد المعيدين لليوم الرابع على حديقة صنعاء
توافد المعيدين لليوم الرابع على حديقة صنعاء

 

توافد كبير على الملاهي
توافد كبير على الملاهي

 

جانب من الحضور بالحدائق
جانب من الحضور بالحدائق

 

جانب من توافد الأهالي
جانب من توافد الأهالي

 

جانب من توافد المعيدين
جانب من توافد المعيدين

 

حضور كبير للأهالي بحديقة صنعاء
حضور كبير للأهالي بحديقة صنعاء

 

رحلات نيلية بدسوق
رحلات نيلية بدسوق

 

رخلات نيلية
رخلات نيلية

 

زحام شديد بحديقة الاسرة والطفولة
زحام شديد بحديقة الاسرة والطفولة

 


اخبار كفر الشيخ

حديقة صنعاء

حديقة الأسرة والطفولة

عيد الاضحى

اخبار مصر



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