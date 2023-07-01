حدائق كفر الشيخ كاملة العدد فى رابع أيام العيد.. والأسر تتناول الأسماك المملحة

كما توافد الآلاف للتنزه ولقضاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، كورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس والاستاد الرياضى بكفر الشيخ ودسوق وبيلا، والحدائق العامة بمدينة كفر الشيخ، والحديقة المركزية المجانية،.

كما افترشت الأسر الأرض لتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة كعادة الاسر في رابع أيام عيد الأضحى، لقضاء يوما رائعا لزوار مدينة دسوق الذين حضروا للاحتفال بعيد الأضحى من المحافظات المجاورة.