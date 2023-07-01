حدائق كفر الشيخ كاملة العدد فى رابع أيام العيد.. والأسر تتناول الأسماك المملحة

توافد الأهالى من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق، وخاصة حديقة صنعاء والملاهي بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة أم القرى وحدائق الميدان الإبراهيمى بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وغيرهم من الحدائق بمدن بيلا والحامول وقلين ومطوبس والرياض، اليوم الجمعة، لقضاء رابع أيام عيد الأضحى، في ظل تواجد كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
كما توافد الآلاف للتنزه ولقضاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، كورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس والاستاد الرياضى بكفر الشيخ ودسوق وبيلا، والحدائق العامة بمدينة كفر الشيخ، والحديقة المركزية المجانية،.
كما افترشت الأسر الأرض لتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة كعادة الاسر في رابع أيام عيد الأضحى، لقضاء يوما رائعا لزوار مدينة دسوق الذين حضروا للاحتفال بعيد الأضحى من المحافظات المجاورة.
استماع الاهالي برابع يوم العيد
استمتاع المعيدين بالملاهي
افتراش أهالي كفر الشيخ للنجيل
افتراش الارض لتناول الفسيخ
التواجد بالالعاب
الرحلات النيلية
الرسم على وجوه الاطفال
تعدد الالعاب
تلوين وجوه الاطفال بكفر الشيخ
تلوين وجه الاطفال
تواجد بحديقة الاسرة والطفولة
توافد الاهالي على حديقة كفر الشيخ
توافد المعيدين لليوم الرابع على حديقة صنعاء
توافد كبير على الملاهي
جانب من الحضور بالحدائق
جانب من توافد الأهالي
جانب من توافد المعيدين
حضور كبير للأهالي بحديقة صنعاء
رحلات نيلية بدسوق
رخلات نيلية
زحام شديد بحديقة الاسرة والطفولة
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