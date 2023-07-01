ملاهى وبالونات فى استقبال رواد مراكز شباب كفر الشيخ فى رابع أيام عيد الأضحى

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت على مدار ثلاث أيام ماضية من عمر المبادرة ما يقرب من 124 ألف مواطن من مختلف أنحاء القرى والمدن مع اختلاف أعمارهم، موجهاً الشكر لفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب وفريق عمل المديرية وغرفة العمليات الذين واصلوا العمل منذ الاجتماع التحضيري وتجهيزات صلاة العيد التى استقبلت فيها 26 ساحة بمركز شباب ونادى رياضى ما يقرب من 50 ألف مصلى و متابعة تنفيذ الفعاليات أولا بأول حتى ختامها اليوم.

وأشار محروس، إلى إهتمام وسائل الإعلام المختلفة، ببرامج وفعاليات المبادرة بمراكز شباب حياة كريمة بقرى مطوبس، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب و المركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، تنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب ومتابعة مديري الإدارات الفرعية.

كما أكد أن المديرية أعلنت قبيل إنطلاق المبادرة عن مسابقة داخلية، وشكلت لها لجنة تقييم بالمديرية برئاسته وعضوية وكيلى المديرية للشباب و الرياضة و فريق عمل المديرية، لمتابعة أداء فرق العمل بمراكز الشباب، لإختيار أفضل مدير إدارة، أفضل مركز شباب فى تنفيذ المبادرة، أفضل مدير مركز شباب، أفضل رئيس قسم للشباب، أفضل منسق اعلامى، أفضل فريق عمل.

وأضاف أنه سيتم تكريمهم، ووضعت المديرية معايير تقييم تنفيذ المبادرة الذى يتسم بالابتكار والإبداع والمبادرة في التنفيذ، النشر والبث على صفحات الإدارة ومراكز الشباب، اختيار جودة الصور والفيديوهات، الإبتكار في جذب المترددين على مراكز الشباب خلال إجازة العيد و الإستغلال الأمثل لموارد المركز خلال إجازة العيد.



استمرار الاحتفالت بمراكز الشباب



استمرار الاحتفلات بمراكز شباب كفر الشيخ بعيد الاضحى



الاطفال يعبرون عن فرحتهم بمراكز الشباب



جانب من الاحتفالات بمراكز الشباب