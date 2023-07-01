جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب هواتف محمولة بمساعدة عاملين بالمطار

كتب محمود عبد الغني

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا حاول تهريب عدد من التليفونات المحمولة بمعاونة اثنين من الفنيين العاملين باحدي الشركات بالمطار.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران الجزيرة القادمة من الكويت استوقف إسلام ماهر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

ونظرا لقصر مدة سفر الراكب وارتباكه قام ياسر محمد إبراهيم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود عدد من علب التليفونات المحمولة فارغة، وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة كل من سامي نبيل و أحمد عنتر مامورا الجمرك تم ضبط ١١ تليفون محمول و ٢٢ وصلة تليفون مخبأين داخل جيوب الجاكيت الذي يرتديه الراكب وعلي جسدة، ونظرا لان عدد التليفونات لم يتناسب مع العلب الفارغة، قام صبحي ربيع مدير الجمرك بتوسيع دائرة الاشتباه وتلاحظ له محاولة خروج اثنين من العاملين بسرعة وسط الركاب.

قام مدير الجمرك بتكليف كل من مصطفي فريد و خالد حسام مامورا الجمرك بتفتيشهما تحت اشراف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة فوجد بحوزتهما خمسة تليفونات اخري اقرأ أنهما حاولا الخروج بهم وتسليمهم لنفس الراكب خارج الدائرة الجمركية كما تاكد لمدير الجمرك انهم بنفس الارقام المسلسلة الموجودة بالفواتير حوزة الراكب، قامت شيرين كمال الدين مأمور الجمرك بتحرير استمارة الجرد وتحريز المضبوطات.

امر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٧٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب والموظفين للنيابة المختصة.