جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته مخدر الحشيش وأقراص ترامادول

كتب محمود عبد الغني

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميونخ، استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 6 لفافات احجام متنوعة بهم حوالي 330 جرام من جوهر الحشيش المخدر و شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 380 قرصا و30 سيجارة ملفوفين بمخدر الحشيش جاهزبن للتعاطي.

شارك في الضبط والتفتيش والجرد والتحريز احمد السيد مدين مأمور الجمرك وريمون غطاس مدير الحركة.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 169 لسنة 2023 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.