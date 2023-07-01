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تعليم القاهرة: بدء التحويل بين المدارس ومن جميع المحافظات لمدة شهر

السبت، 01 يوليو 2023 11:14 ص
تعليم القاهرة: بدء التحويل بين المدارس ومن جميع المحافظات لمدة شهر أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أنه تم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي،  2023 - 2024 بداية من اليوم وحتى الإثنين الموافق 31 - 7 - 2023 وذلك على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg
 
وأوضحت أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.
 
وشددت على ضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية.
 
 
ونبهت المديرية أن التحويل الورقى (اليدوى) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

القاهرة

تعليم القاهرة

التعليم

التحويلات بين المدارس



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