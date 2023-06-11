محافظ بنى سويف: "مشروعك" قدمت 2 مليار و350 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة

بنى سويف ــ هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بأن إجمالى قيمة المشروعات التى تم تمويلها من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و349 مليونا و365 ألف جنيه، استفاد منها 15 ألف و508 مشروعات صغيرة، توفر عشرات الآلاف من فرص عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك على مدار 8 سنوات منذ انطلاق المبادرة فى مايو 2015 وحتى نهاية مايو 2023.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الشهرى، الذى تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع (الشباك الواحد) لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

وثمن محافظ بنى سويف المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة فى المشروع، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيراً إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.

من جهتها، أشارت مدير"مشروعك" إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بأهمية واستمرار المتابعة للمقرات والمتقدمين من خلال لجان بالمراكز، والتى تقوم بالمرور على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين ويتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسؤولى المقرات وممثلى الجهات المشاركة فى المشروع واستقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات ومتابعة وتطوير الأداء للعمل على تعظيم الاستفادة من المشروع.