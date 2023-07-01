تعرف على شروط التدريب فى المركز القومى لبحوث المياه

كتبت أسماء نصار

أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى، عن "التسجيل لبرنامج التدريب الصيفى لطلاب الجامعات"، وذلك فى إطار تلبية الاحتياجات المجتمعية لسد الفجوة بين التعليم الجامعى وسوق العمل وتنمية قدرات الشباب.

وفى التقرير التالى نتعرف على شروط التقدم:



1- أن يكون الطالب مقيدا فى أحد الجامعات أو المعاهد.

2- أن يكون فى أحد تخصصات الكليات أو المعاهد التالية "هندسة – علوم – زراعة – آداب مساحة – آداب جغرافيا - حاسب آلى" أو ما يعادلها.

3- البرنامج التدريبى متاح لجميع الطلاب من جميع المحافظات

متطلبات التقديم:



1- ملء إستمارة التقدم على اللينك التالى:

2- أصل خطاب ترشيح من الجامعة مقيد به بيانات الطالب "الاسم رباعيا - الرقم القومى – المرحلة الدراسية – التخصص – رقم التليفون".

3- ايصال بتسديد الرسوم الادارية .

4- يقام البرنامج "حضورياً" فى مقر وحدة خدمات علوم وهندسة المياه – المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية.

5- فى نهاية مدة التدريب يتسلم الطالب شهادة تدريب صيفى.



-للتسجيل يُرجى الدخول على اللينك التالي:

‏https://wses.nwrc.gov.eg/summer-training/

يتم إستقبال الاستفسارات عبر:

رقم الواتس : 01018889761

أو البريد الالكترونى : wses-info@nwrc.gov.eg ‎

