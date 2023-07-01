تحرير 17 محضرا فى حملات على محلات الجزارة وبيع اللحوم المجمدة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، حملة للمرور على محلات بيع الجزارة ومحلات بيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة والثلاجات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك طبقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق خلال العيد.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير عدد 17 محضرا متنوعا، شملت 10 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و3 محاضر عدم إعلان عن السعر، و3 محاضر غير مستوفى للإشتراطات الصحية،كما تم ضبط عربة محملة بزيوت مجهولة المصدر كمية 30 جركن بلاستيك وتم تسليمها لإدارة التموين لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاري عرضها على النيابة العامة، حيث شارك فى الحملة إبراهيم نصير نائب رئيس المركز، وحجاج السيد مدير المتابعة بالمركز، ومحمد حسين وكيل مرافق أرمنت الحيط، وعماد ادور مدير إدارة التموين بأرمنت، والدكتور حسين عبد العاطي مدير مجزر ارمنت، وشرطة البيئة والمسطحات وعبدالرزاق السعدى مفتش أغذية.

فيما كشف الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل العمل فى مجازر الأقصر خلال أيام عيد الأضحى المبارك لخدمة المضحين من الأهالي والجمعيات والمؤسسات الخيرية، حيث تم إستقبال أضاحي المواطنين، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف الدكتور فتحى سلمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تابع برفقة رجال الطب البيطرى جولات للمرور على المجازر لبحث احتياجاتهم وتوفيرها لخدمة الأهالي والمؤسسات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تمت متابعة العمل فى مجزر أرمنت ومجزر إسنا ومجزر الحبيل، حيث قام بمتابعة أعمال ذبح الأضاحي داخل مجزر الأقصر بالحبيل، بحضور المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينة البياضية، والشيخ عمر أبو خليل مدير عام الوعظ والإرشاد الأزهر، وأحمد أبو عيش سكرتير مجلس مدينة الأقصر.