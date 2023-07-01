بيطري الشرقيـة يشرف على ذبح 505 رؤوس ماشية وأغنام أضاحى بالمجازر المجانية

قال الدكتور فتحى عبد العال مدير عام الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بالشرقية، أنه خلال اليومين الماضيين فى عيد الأضحى، تم ذبح 505 رأس ماشية وأغنام أضاحى مابين "147 أبقار، 116 جاموس، 179 ضأن، 53 ماعز، 10 جمال"، وذلك بالمجازر التابعة للمديرية تحت الإشراف البيطرى الكامل للحفاظ على سلامة اللحوم مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية أثناء أعمال الذبح.

وأشار مدير عام الطب الوقائى بالمديرية إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية وأدوات وأجهزة لإستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بفتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحى ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحى وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة وبيع وحفظ وتداول اللحوم، بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.