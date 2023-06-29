محافظ سوهاج: سيارة جديدة مجهزة لنقل الطعوم والأمصال بالمحافظة

سوهاج عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن قطاع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ، قام بتوفير سيارة جديدة مجهزة لنقل الطعوم والأمصال للمحافظة، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تحظي به محافظة سوهاج خلال السنوات الأخيرة من وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة، من خلال تطوير وتجديد المستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية.

وأضاف المحافظ، أن السيارة الجديدة تضمن جودة وفاعلية الطعوم المستخدمة للكبار والصغار، خاصة الطعم الإجبارى للأطفال، وكذلك الأمصال المختلفة، ومجهزة بأحدث أساليب التبريد، وتضم أحدث الأجهزة القياسية لدرجات الحرارة، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل.

كما تساهم السيارة بشكل كبير في مواجهة حالات الطوارئ، وسرعة نقل الطعوم والأمصال بين مراكز المحافظة المختلفة، والمحافظات المجاورة.