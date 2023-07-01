بيطرى الأقصر يكشف تفاصيل خدمة الأهالى والمؤسسات بالمجازر فى العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل العمل فى مجازر الأقصر خلال أيام عيد الأضحى المبارك لخدمة المضحين من الأهالي والجمعيات والمؤسسات الخيرية، حيث تم إستقبال أضاحي المواطنين، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف الدكتور فتحى سلمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تابع برفقة رجال الطب البيطرى جولات للمرور على المجازر لبحث احتياجاتهم وتوفيرها لخدمة الأهالي والمؤسسات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تمت متابعة العمل فى مجزر أرمنت ومجزر إسنا ومجزر الحبيل، حيث قام بمتابعة أعمال ذبح الأضاحي داخل مجزر الأقصر بالحبيل، بحضور المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينة البياضية، والشيخ عمر أبو خليل مدير عام الوعظ والإرشاد الأزهر، وأحمد أبو عيش سكرتير مجلس مدينة الأقصر.

وأكد مدير بيطرى الأقصر، على إنه تم على مدار الأيام الماضية فى العيد الكشف وفحص الأضاحي التابعة للمواطنين ومؤسسات الأورمان ومصر الخير وبوابتك للخير، والكشف الطبي البيطري بمعرفة دكتور إبراهيم محمد رياض رئيس قسم المجازر، والدكتور أيمن محمد مدير مجزر الأقصر، والدكتور سامح ضوى والدكتور مايكل رفعت، حيث كانت جميع مجازر الأقصر مفتوحة مجاناً لجميع المواطنين وأصحاب الأضاحي يومياً طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما تم التأكيد على الدكتور الرشيدي محمد مدير بيطرى إسنا، بمتابعة العمل والمتطلبات داخل مجزر إسنا العمومى لمتابعة أعمال الذبح والاطمئنان على سير العمل داخله، بجانب إعداد تقرير عن رفع كفاءة المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر، ويجرى متابعة مجزر مدينة القرنة الآلي لمعرفة احتياجاته لخدمة الأهالى، وتم داخل مجزر القرنة رصد كافة تفاصيل وتجهيزات المجزر وكذلك إعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لخدمة الأهالى خلال العيد.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الأعمال بالمجازر بالأقصر.



تفاصيل خدمة الأهالى والمؤسسات فى المجازر طوال أيام عيد الأضحى



جولات المسئولين بالأقصر على المجازر لمتابعة ذبح الأضاحى



خدمة الأهالى والمؤسسات فى المجازر طوال أيام عيد الأضحى



خدمة المواطنين والمؤسسات خلال العيد بالمجازر



فحص الماشية داخل المجازر أثناء وبعد الذبح بالعيد



قيادات الطب البيطرى والأهالى خلال جولاتهم على المجازر