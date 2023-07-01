الهيئة القومية للأنفاق: ننسق مع شرطة النقل للقبض على مرتكب واقعة المونوريل

كتب سيد الخلفاوى

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق "لحوم" على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

واستنكر بيان الهيئة القومية للأنفاق هذا السلوك الغير مسئول والغير حضاري مع أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الأمنة والنظيفة المستدامة الصديقة للبيئة والتي تنفذها الهيئة القومية للأنفاق لخدمة المواطنين .

وأفادت الهيئة أنه قد تم الكشف علي العامود ولا يوجد به أي أضرار، وأنها قد قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للقبض على مرتكب هذه الواقعه لينال عقابه القانوني ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع وسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب.

وتشكر الهيئة القومية للأنفاق المواطنين الذين قاموا بإرسال رسائل مختلفة حول هذا الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما لذلك من أهمية فى الحفاظ على كافة وسائل المواصلات في مصر والتي هي ملك للشعب المصري العظيم.