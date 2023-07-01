محافظة القاهرة تحرر محاضر إتلاف لجزار علق اللحوم على أعمدة المونوريل.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة أنه بالإشارة إلى ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قيام أحد الجزارين مستغلاً بالمخالفة أعمدة المونوريل في الذبح، ويدعي عبد الحميد سيد على أحمد "جزارة أبو علي" بالعنوان 2 شارع عبد القاهر الجرجاوي شرق مدينة نصر.

وأوضحت المحافظة أنه تم تحرير محاضر إتلاف ممتلكات عامة ومحاضر بيئة ومحاضر إشغال طريق لإحالته إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم الدفع بفرق النظافة للموقع وإعادة الشيء إلى ما كان عليه.

واستغل جزار أعمدة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فى تعليق اللحوم على الاعمدة.