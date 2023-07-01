المسجد النبوي يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج.. صور

مكة المكرمة - محمود عبد الراضي





أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي استعداداها لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم فريضة الحج و تهيئة كافة الخدمات لهم، حيث عملت على تهيئة المسجد النبوي بمنظومة خدمات متكاملة لتقديمها بأعلى معايير الجودة العالمية لهم من فرش السجاد وسقيا زمزم وبرامج التعقيم والتطهير وكذلك تنظيم الحشود وجاهزية المعارض والمتاحف ومكتبة المسجد النبوي لإثراء تجربتهم المعرفية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وكل ما من شأنه خدمة الزوار وتقديم كافة الخدمات وسبل الراحة لهم.

كما تعمل الوكالة على تنظيم حركة الحشود في الممرات والساحات وتسھیل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات وتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين .

و تقوم الوكالة باستقبال ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي عبر معرض عمارة المسجد النبوي ، وكذلك معرض نوادر مخطوطات المسجد النبوي، بالإضافة لمكتبة المسجد النبوي لإثراء تجربتهم المعرفية.

و لتوفير بيئة صحية آمنة تكثف الوكالة جهودها من خلال تعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه والسجاد بمواد صديقة للبيئة.

يأتي ذلك ضمن حرص الوكالة في تقديم منظومة خدمات متكاملة لضيوف الرحمن ليؤدوا عبادتهم وسط أجواء تملؤها الطمأنينة والراحة.