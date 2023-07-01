اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 04:24 م
أكرم القصاص
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المركز السوري للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية خلال 24 ساعة

السبت، 01 يوليو 2023 04:00 م
المركز السوري للزلازل: تسجيل 5 هزات أرضية خلال 24 ساعة زلزال
أ ش أ

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أعلن المركز السوري للزلازل تسجيل 5 هزات أرضية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوح قدرها بين 1.5 و3.2 درجة على مقياس ريختر.


وأوضح المركز - في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الخامسة و22 دقيقة من صباح اليوم، هزة في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بنحو 60 كليومترا بقدر 2.3 درجة، وهزة في البحر المتوسط غرب طرطوس بنحو 100 كليومتر بقدر 2.9 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بقدر 1.5 درجة.


وأشار المركز إلى أنه تم رصد هزة في البحر الأحمر شمال غرب قبرص 2.3 درجة، وهزة بقدر 3.2 درجة وسط تركيا.


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سوريا

المركز السوري للزلازل



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