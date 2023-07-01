الكويت تؤكد على أهمية دور الفاو فى الحفاظ على الأمن الغذائى العالمى

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أكد سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطانى، أهمية دور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) باعتبارها المنظمة الدولية الرئيسية المناطة بقضايا الزراعة والأغذية التى تقود جهود المجتمع الدولى لتحقيق الأمن الغذائى العالمى والتنمية المستدامة.

وقال القحطانى - فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بمناسبة رئاسته وفد الكويت المشارك فى فعاليات المؤتمر العام ال43 لمنظمة (فاو)، الذى انطلقت أعماله اليوم /السبت/ - إن الكويت وإيمانا منها بدور (فاو) الأشمل فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير التغذية السليمة وفق أولويات أهداف أجندة 2023 الدولية للتنمية المستدامة تدعم مهمة المنظمة وتشارك بنشاط وفعالية فى عضوية هيئاتها ورئاسة مجالسها الرئيسة واللجان التقنية والسياسية كما تناوبت على قيادة المجموعات الإقليمية العربية".



وأشاد القحطانى بالتعاون الناجح مع المنظمة سواء فى سياق الجهود الدولية والإنسانية الرامية لتوفير الأمن الغذائى والعيش الكريم لا سيما فى البلاد والمناطق الفقيرة والمنكوبة بالكوارث والأزمات وضمن المبادرات العديدة التى أطلقتها لدعم وتحفيز التنمية المستدامة وكذلك على مستوى تشاطر خبراتها فى دعم خطط الكويت وسياساتها لتعزيز الأمن الغذائي.



يترأس السفير القحطانى وفد دولة الكويت فى المؤتمر بمشاركة مندوب دولة الكويت الدائم لدى المنظمة وبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة المهندس يوسف جحيل.



وتتزامن مشاركة دولة الكويت المنتظمة فى أعمال المؤتمر العام وهو أعلى هيئة رئاسية لمنظمة (فاو) مع عضويتها الحالية بمجلس المنظمة وفى المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى المنبثق عن المجلس المستقل للمنظمة.



وكانت انطلقت أعمال المؤتمر العام ال43 لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) فى روما اليوم بمشاركة الكويت وممثلى الدول الأعضاء وافتتح المدير العام لمنظمة (فاو) المنتهية ولايته تشو دونيو أولى جلسات المؤتمر العام وهو أعلى هيئة رئاسية للمنظمة على المستوى الحكومى للدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة والمقرر أن يستعرض ممثلوها وبينهم أكثر من 100 وزير حالة الأغذية والزراعة فى العالم.



ويستمع وزراء الزراعة فى الدول الأعضاء أو ممثلوهم فى أول أيام المؤتمر وفق التقليد إلى "محاضرة ماكدوغال التذكارية" تكريما لذكرى الاقتصادى الأسترالى فرانك ماكدوغال وهو من أوائل الدعاة لإنشاء (فاو) والذى يلقيها هذه الدورة كبير الوزراء والوزير المعنى بتنسيق السياسات الاجتماعية فى سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام.



ويباشر المؤتمر العام إجراءات انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة الدولية الأقدم والأكبر داخل منظومة الأمم المتحدة بعد نهاية ولاية المدير الحالى والمنتظر إعادة انتخابه بالتزكية لولاية ثانية على مدى السنوات الأربع القادمة.



وستشهد أعمال المؤتمر العام التى تستمر حتى السابع من يوليو الجارى سلسلة من الفعاليات الجانبية تركز على تقييم التقدم المحرز على طريق تحقيق الأمن الغذائى والتغذوى والتنوع البيولوجى ودور الشباب فى الزراعة.



ويستعرض المؤتمر العام وفق جدول أعماله المعتاد "حالة الغذاء والزراعة" و"المسائل الموضوعية والسياسات"، كما يستعرض تقارير اللجان الفنية ولجنة الأمن الغذائى العالمى والمسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية والمسائل القانونية والإدارية والمالية الأخرى.