اليوم السابع
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السكرتير العام لبنى سويف يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للفشن وسمسطا

السبت، 01 يوليو 2023 03:41 م
السكرتير العام لبنى سويف يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للفشن وسمسطا السكرتير العام لبنى سويف يتفقد المشروعات
بنى سويف - هانى فتحى

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تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، مشروعات الخطة الاستثمارية خلال زيارته لمركزى الفشن وسمسطا، في  إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة المستمرة، لمشروعات الخطة الاستثمارية، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من بعض المشروعات والوضع الإجمالي للمشروعات المدرجة بالخطة، في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

 

وتفقد السكرتير العام عدداً من الشوارع المدرجة في خطة الرصف بمركز الفشن، والتي تشمل شوارع سعد زغلول ، صلاح سالم ، بورسعيد وطريق أبو وحش، علاوة على تفقد أعمال سور كورنيش ترعة الإبراهيمية والذي تم الانتهاء منه ، فضلاً عن تفقد أعمال الحوائط الساندة  بمصرف ساقولا بناحية دلهانس، بالإضافة إلى تفقد عددا من مشروعات الخطة في قطاعات.

 

وفي زيارته لمركز سمسطا ،تم تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023 2024 باعتماد يزيد عن 30 مليون جنيه والتي تتضمن (توريد معدات الإنارة للمدينة، وتدعيم شبكة كهرباء المدينة ، واستكمال رصف الشوارع الداخلية وأعمال تركيب الانترلوك للشوارع التي يصعب رصفها، وتوريد معدات نظافة، وصيانة عمارات للمعدات بالحملة الميكانيكية، وتوريد صناديق جمع القمامة، وتوريد مولد تيار كهربائي وأثاث لمقر ديوان الوحدة المحلية.

 

رافق السكرتير العام خلال الزيارة محمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ومن مركز الفشن محمد بكري رئيس الوحدة المحلية، أشرف حمزاوى نائب رئيس المدينة، مصطفى الخولى مدير إدارة التخيطط بالوحدة المحلية، حيدر حسين مدير الرصد الميداني ومدير مركز المعلومات، أيمن جامع رئيس قرية دلهانس، ومن مركز ومدينة سمسطا كل من نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ونائبي المدينة فايز حسين وشوقي هاشم والمسؤول المالي والإداري  ربيع مصطفى.

 


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