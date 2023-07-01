السعودية: ضبط 10 آلاف و710 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم /السبت/، ضبط 10 آلاف و710 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع فى مناطق المملكة كافة.



وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) اليوم - أن المخالفات التى ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 22 وحتى 28 يونيو الماضي، شملت ضبط 6 آلاف و70 مخالفا لنظام الإقامة، و3 آلاف و71 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1569 مخالفا لنظام العمل.



وأشارت إلى أن إجمالى من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 558 شخصا، كما تم ضبط 62 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 11 متورطا فى نقل وإيواء وتشغيل مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفى نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأى شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.