الجيش الروسي يتصدى لقوات استطلاع أوكرانية ويكبدها خسائر في زابوروجيا

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أعلن الجيش الروسي اليوم السبت أن قواته تمكنت من التصدي لقوات استطلاع أوكرانية وكبدتها خسائر كبيرة في اتجاه زابوروجيا.



وقال أوليج تشيخوف رئيس المكتب الصحفي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن الاستطلاع الجوي التابع للجيش الروسي تمكن من اكتشاف محاولة استطلاع قتالية قامت بها مجموعة مسلحة أوكرانية في منطقة نوفودانيلوفكا على اتجاه زابوروجيا، وتم التصدي لها بنيران المدفعية وتراجعت قوات كييف.



وأضاف تشيخوف أن وسائط الدفاع الجوي الروسي من طراز "تور" و"أوسا" تمكنت أيضا من تدمير 3 مسيرات جوية أوكرانية.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن أطقم طائرات مروحية من طراز "إم-إي 35" التابعة للجيش الروسي من المنطقة العسكرية الغربية قضت على مواقع قيادة أوكرانية ومعدات مدرعة في منطقة العمليات الخاصة.



وأضافت الدفاع الروسية في بيان "نتيجة للمهام القتالية المستمرة، تم القضاء على مواقع القيادة المموهة والعتاد المدرع لوحدات الجيش الأوكراني".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.



وفي سياق متصل، قال سيرجي زيبينسكي المتحدث باسم القوات القتالية الغربية، إن طاقم مقاتلة "سو-24" قضى على فصيلة من القوات الأوكرانية في غارة صاروخية وقصف في منطقة كوبيانسك.



وأضاف "خلال القتال في منطقة كوبيانسك، قام طاقم قاذفة قنابل مقاتلة من طراز "سو-24" بتنفيذ ضربة صاروخية وقصف على قاعدة صيانة ونقطة انتشار مؤقتة لكتيبة أوكرانية.