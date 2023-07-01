اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 04:28 م
أكرم القصاص
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الاستخبارات العراقية: القبض على 8 متهمين بالإرهاب في بغداد والأنبار وكركوك

السبت، 01 يوليو 2023 03:00 م
الاستخبارات العراقية: القبض على 8 متهمين بالإرهاب في بغداد والأنبار وكركوك الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت القبض على 8 إرهابيين في بغداد والأنبار وكركوك.


وأوضحت المديرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية(واع) - أنه بعملية منفصلة وجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرق السابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والسابعة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمائن محكمة في منطقة الرشاد واليوسفية وقرية مراطة الكبيرة وسيطرة التحدي وجباب والشهيد أوس عزيز.


وأشارت المديرية إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في مناطق القائم وكركوك والرمادي والفلوجة وداقوق واليوسفية "، مضيفة أنه تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية


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