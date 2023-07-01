الإمارات تدعو إلى إعادة التهدئة وخفض التصعيد فى فرنسا

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أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع فرنسا، مؤكدة ضرورة عودة التهدئة وخفض التصعيد واحترام قواعد ومبادئ القانون فى فرنسا.

وأكدت وزارة الخارجية - فى بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية (وام) - ثقتها فى قدرة فرنسا على تجاوز الأحداث الجارية، مشيرة إلى أن فرنسا تعد مثالا للدولة التى تراعى مصالح شعبها.

وأشارت إلى موقف دولة الإمارات الداعى إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المنشآت المدنية ومؤسسات الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن 1311 شخصاً أوقفوا ليل الجمعة السبت، في أرجاء البلاد مع تواصل أعمال الشغب لليلة الرابعة على التوالي إثر سقوط مراهق برصاص شرطي.



وأوضحت الوزارة أن هذا العدد أعلى بكثير من توقيفات الليلة السابقة التي شملت 875 شخصاً.

يذكرأن، قرر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تأجيل زيارة مقررة إلى ألمانيا بسبب أحداث الشغب في فرنسا، بعد مقتل الشاب نائل المرزوقى 17 عاما على يد الشرطة الفرنسية، بحسب موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى السياق نفسه، نشرت الحكومة الفرنسية 45 ألف من رجال الشرطة والدرك مزودين بمدرعات لمواجهة أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال نقطة تفتيش مروري في "نانتير" الثلاثاء الماضي.



وتسببت أعمال العنف، لليلة الرابعة على التوالي في أنحاء البلاد، في إصابة 79 ضابط شرطة واشتعال النيران في بعض المباني والسيارات لترتفع الحصيلة إلى 2560 حريقا و1350 سيارة محترقة ونهب العديد من المحال التجارية.



في الوقت نفسه، ومع تصاعد وتيرة حالة العنف والغضب في فرنسا عقدت الحكومة صباح اليوم اجتماعا جديدا لخلية الأزمات المشتركة بين الوزارات لمتابعة العمليات التي تنفذ لمواجهة اعمال العنف.