اليوم السابع
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الأمير هارى يغيب عن حفل تتويج والده على رأس الدولة فى اسكتلندا الأربعاء المقبل

السبت، 01 يوليو 2023 04:21 م
الأمير هارى يغيب عن حفل تتويج والده على رأس الدولة فى اسكتلندا الأربعاء المقبل هارى وميجان ماركل
كتبت ــ ريهام عبد الله

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تحتفل اسكتلندا الأربعاء المقبل، بصعود الملك تشارلز إلى العرش، فى احتفالات خدمة عيد الشكر فى إدنبرة، لكن واحدًا فقط من أبناء الملك سيحضر هذا الحدث التاريخي، إذ يغيب الأمير هارى، دوق ساسكس عن الاحتفال.

الأمير وليام وكيت ميدلتون
الأمير وليام وكيت ميدلتون

 

من المتوقع أن ينضم الأمير وليام وكيت ميدلتون، أمير وأميرة ويلز، اللذان يحملان لقب دوق ودوقة روثساى شمال الحدود، إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا فى موكب ملكى عبر المدينة يوم الأربعاء المقبل، وففا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

الحفل سيقام، فى كاتدرائية سانت جايلز، هو جزء أساسى من الأسبوع الملكي، حيث قام تشارلز وكاميلا بعدة ارتباطات فى اسكتلندا.

الملك تشارلز والملكة كاميلا
الملك تشارلز والملكة كاميلا

 

الأمير هارى يغيب عن التتويج

لا يُعتقد أن الأمير هارى سيحضر حفل التكريم الرمزى فى الخامس من يوليو لإسكتلندا بمناسبة تولى والده رسميًا رئاسة الدولة فى اسكتلندا.

 

وحضر دوق ساسكس التتويج فى 6 مايو بدون زوجته ميجان ماركل وسافر لمدة 24 ساعة فقط لرؤية والده يتوج فى وستمنستر أبي، قبل أن يعود إلى منزله فى مونتيسيتو، كاليفورنيا.

هارى وميجان ماركل
هارى وميجان ماركل

 

يُظهر الغياب المحتمل للأمير هارى عن الخدمة، أن العلاقات بين الأب والابن لا تزال متوترة، وهذا الأسبوع، ذكر قصر باكنجهام أن هارى وميجان ماركل قد أخليا أخيرًا منزل فروجمور الريفي.

 

إذ طُلب من دوق ودوقة ساسكس نقل أى ممتلكات متبقية من المنزل الريفى المكون من 5 غرف نوم والمدرج فى الدرجة الثانية بالقرب من قلعة وندسور فى يناير.

 

ومن المقرر أن يتضمن حفل الأربعاء المقبل موكبًا جماهيريًا من حوالى 100 مجموعة مجتمعية لجمع التكريمات من قلعة إدنبرة.


الامير هارى

الملك تشارلز

اسكتلندا

تتويج فى اسكتلندا



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