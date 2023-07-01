اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 03:20 م
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إنقاذ حياة مريض بعملية تجرى لأول مرة بمستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم

السبت، 01 يوليو 2023 03:00 م
إنقاذ حياة مريض بعملية تجرى لأول مرة بمستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم إنقاذ حياة مريض يعاني من تسمم بالدم
المنوفية – محمود شاكر

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أجرى الدكتور كمال جورج بمستشفى جراحة المخ والعصاب بشبين الكوم، عملية جراحية أنقذت حياة مريض من الموت، في سابقة هى الأولى من نوعها.
 
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم.

وتم إنقاذ حياة مريض يعاني من تسمم بالدم نتيجة وجود غرغرينا بالقدم اليمنى، وهي العملية التي تجري لأول مرة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية.

وكان المريض قد حضر إلى إستقبال المستشفي وتبين بعد أخذ بياناته أنه يبلغ من العمر 82 عاما، ويعاني من انسداد كلي بشرايين الطرف السفلي الأيمن مع وجود غرغرينا بالقدم اليمني، وتم على الفور إجراء عملية قسطرة توسيع الشرايين الطرفية للطرف السفلي الأيمن بأستخدام البالونات، مما أنقذ المريض من انتشار الغرغرينا بالقدم.

 


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