متحدث الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى فحصت 19 مليون امرأة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم زارة الصحة، إن هناك مبادرات كثيرة مهتمة بصحة المرأة وهي مبادرات رئاسية لا تهتم فقط بصحة المرأة، ولكن بصحة المجتمع بشكل عام، وهذه المبادرات كان لها تأثير كبير على صحة الشعب المصرى.

وأضاف المتحدث باسم زارة الصحة، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى تمكنت من الكشف المبكر على 19 مليون سيدة مصرية خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أنه قبل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى، كان هناك 70 % من الحالات المصابة بهذا المرض يتم اكتشافها في المرحلة الرابعة وهي مرحلة متأخرة، ولكن بعد المبادرة أصبح يتم اكتشاف المرض في مراحله الأولية، متابعا: "أورام الثدى من الأمراض التي يمكن الشفاء منها بنسبة 100 % حال اكتشافها".