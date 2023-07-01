إقبال على حديقة الحيوان ببنى سويف فى رابع أيام عيد الأضحى.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهدت حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف، إقبال من المواطنين وخاصة الأطفال والشباب والعائلات فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط توفير كافة الاحتياجات للزائرين، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الطب البيطري؛ للكشف على الحيوانات.

وشهد بيت الاسود والزواحف والثعابين وفرس النهر الإقبال الأكبر من الزائرين الذين حرصا على التقاط الصور التذكارية داخل الحديقة .

وأكدت الدكتورة هبة أحمد مدير الحديقة، على توفير كافة سبل الراحة للزائرين المترددين ، مشيره الى توفير خرائط جديدة لمساعدة الزائرين أثناء التجوال ورؤية جميع الحيوانات بسهولة.

وأضافت الدكتورة هبة، أنه تم وضع خطة مسبقة لاستقبال الزائرين فى عيد الأضحى المبارك من خلال الاستعدادات داخل الحديقة، وتهذيب المسطحات الخضراء وأعمال النظافة والإنارة، مشيرة الى توفير عدد كبير من المقاعد الخشبية الجديدة للمواطنين.