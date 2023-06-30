افتتاح مسجدين بـ"سنور وباها" فى بنى سويف بتكلفة 6 ملايين جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، في افتتاح مسجدين بقريتي سنور وباها، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله، وتزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم افتتاح مسجد الورشة بسنور، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 315 مترا، بتكلفة 3 ملايين جنيه، جهود ذاتية، وذلك في حضور قيادات الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وجمع من الأهالي.
كما شهد، اليوم افتتاح، مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية "باها" بعد إحلاله وتجديده على مساحة 400 متر وبتكلفة 3 ملايين جنيه، جهود ذاتية، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجدين عقب افتتاحهما.
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