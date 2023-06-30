افتتاح مسجدين بـ"سنور وباها" فى بنى سويف بتكلفة 6 ملايين جنيه

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم افتتاح مسجد الورشة بسنور، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 315 مترا، بتكلفة 3 ملايين جنيه، جهود ذاتية، وذلك في حضور قيادات الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وجمع من الأهالي.

كما شهد، اليوم افتتاح، مسجد عمر بن عبد العزيز بقرية "باها" بعد إحلاله وتجديده على مساحة 400 متر وبتكلفة 3 ملايين جنيه، جهود ذاتية، حيث أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجدين عقب افتتاحهما.