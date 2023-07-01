إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق طنطا - القاهرة الزراعى

الغربية عادل ضرة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم عدد من الدراجات النارية على طريق طنطا القاهرة الزراعي أمام قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة الزراعي أمام قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم عدد من الدراجات النارية، نتج عنه إصابة 5 اشخاص باصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث.