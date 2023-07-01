إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق أسيوط سوهاج، بناحية قرية الشعارنة، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، عقب إختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص، نتج عن التصادم إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ومتفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة كارو تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وعربة كارو على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج نتج عن التصادم إصابة 5 تبين أنهم أحمد . م . خ 36 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة أمين . م . أ 20 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة كريم . م . أ 10 سنوات بجرح قطعى بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ، وإصابة إسلام . س . ع 19 سنة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإصابة محمد . أ . خ 10 سنوات بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا تم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها قانونا في الواقعة.