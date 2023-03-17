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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق أسيوط / سوهاج الزراعى

الجمعة، 17 مارس 2023 04:10 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بطريق أسيوط / سوهاج الزراعى حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

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أصيب 4 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكي و توك توك بطريق أسيوط / سوهاج الزراعي عند قرية شطب بمركز أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.
 
وتلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و توك توك بدون لوحات بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب.
 
وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة رقم 6475 ي ل د، و توك توك بدون لوحات.
 
وأسفر الحادث عن إصابة كلا من " محمد. ح. م" 18 عاماً، و شقيقه " أحمد" 7 سنوات، و بسملة. أ. م "، مقيمين قرية شطب و" أحمد. ص. م " 28 عاماً صيدلي، مقيم قرية المطيعة، جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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