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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

السبت، 01 يوليو 2023 03:07 م
إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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أصيب 11 شخصا، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى، بالقرب من مركز أبوقرقاص بالمنيا .
 
 
تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة رقم 2375 ن ط ر ربع نقل جنوب مدخل أبوقرقاص على الطريق الصحراوى الغربى، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق. 
 
 
وأسفر الحادث عن إصابة كلا من مني محمد جمال، 29 سنة، نجوي احمد محمد، 38 سنة، صابرين شعبان رزق ، 16 سنة، فاطمة عمار محمد، 50 سنة، مني محمد حجازي، 28 سنة، محمد يوسف علي ، 16 سنة، محمود علاء فاروق، 25 سنة، ويوسف محمد رجب، 16 سنة، احمد خلف محمد، 16 سنة، مقيمون جميعا بمركز سمالوط.
 
 
تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة  تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على  النيابة العامة لتباشر التحقيق.

 


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