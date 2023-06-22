حياة كريمة نورت المنيا.. تطوير مستشفى أبو قرقاص بتكلفة حوالى مليار جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

على بعد حوالى 15كيلو يقع مركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وهو احد المراكز الهامة التى تجذب الانظار وكذلك السائحين، لوجود قرية بنى حسن الشروق به، ويشهد المركز خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات ضمن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"

من بين المشروعات التى يشهدها المركز، واحد من أهم المشروعات وهو إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزى الجديدة، والتى تصل التكلفة الإجمالية لإنشائها إلى مليار جنيه، و يعد مستشفى أبو قرقاص الجديدة ضمن اكبر المستشفيات فى المحافظة والتى تشمل أقسام " طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعى، الغسيل الكلوى، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء والحروق، وسوف تعمل المستشفى على خدمة أهالى المركز لتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية.

قال محمد شاكر أحد الأهالى، ان الخدمات المقدمة من مبادرة حياة كريمة شيى لم نكن نتوقعه، خاصة فى مجال الصحة والصرف الصحى، فهذا مستشفى أبو قرقاص المركز احد اكبر الصروح الصحية التى يتم تنفيذها على ارض المركز، كذلك أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحى أبو قرقاص، بطاقة 20/30 ألف م3 /يوم، والتى تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحى إلى 14 قرية من قرى مركز أبو قرقاص، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى علوى على ترعة الابراهيمية وشريط السكة الحديد، لربط حى شرق وغرب مدينة أبو قرقاص، وسوف يؤدى ذلك إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما حازم رجب أحد الأهالى قال من لم يشاهد حياة كريمة ياتى إلى أعمال إلى مركز أبو قرقاص ويشاهد إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدات محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمع زراعى بمختلف القرى التابعة للمركز

أما فرح محمود احد أهالى قرية اتليدم قال، أن القرية تتزين بمشروعات مبادرة حياة كريمة، ومن بين تلك المشروعات مركز شباب اتليدم والذى تم افتتاحه ليمون منارة ثقافية لشباب وأهالى القرية، والذى كان مطلب منذ زمن طويل تحقق لنا مع مبادرة حياة كريمة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا، تشمل 192قرية، و757تابع، بتكلفة حوالى 30مليار جنيه ويتم تنفيذها فى 5مراكز هى ديرمواس والعدوة ومغاغة، وملوى، وأبو قرقاص.



جانب من أعمال المشروعات (1)



جانب من أعمال المشروعات (2)



جانب من أعمال المشروعات (3)



جانب من أعمال المشروعات (4)



جانب من أعمال المشروعات (5)



جانب من أعمال المشروعات (6)