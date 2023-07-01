إزالة فورية لـ4 حالات تعد ورفع تراكمات وقمامة بأسوان.. صور

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، توجيهاته لمسئولى المحليات بتكثيف الجهود على مدار اليوم ليل نهار طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية ، بجانب إزالة الاشغالات ، ورفع التراكمات والمخلفات ، واستكمال أعمال النظافة العامة ، مع ضرورة الالتحام المباشر بالمواطنين ، والتواجد الميدانى للوقوف على المطالب و الاحتياجات الجماهيرية ، ووضع الحلول العاجلة والفورية لها بما يساهم فى تحسين جودة الحياة لهم بالشكل المطلوب.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة 150 م2 ، مع إيقاف حالة للشروع فى التعدى على مساحة 500 م2 بالتمهيد والتسوية بناحية قرية الجنينة والشباك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بتنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات أولاً بأول بمتوسط يومى 15 طن قمامة وتراكمات.

ورصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، حالتى تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق حى شرق بناحية كوم أمبوم بمساحة 368 م2 ، وتمت الإزالة الفورية بحضور رئيس الحى ومسئولى الإدارة الزراعية ، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 700 م2 ، وذلك بمخر سيل العطوانى بناحية العطوانى بقرية الرديسية بحرى.