إزالة فورية لحالتى بناء مخالف بمدينة أخميم فى سوهاج

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتكليفات المهندس لطفى محمد على رئيس المركز بشأن تكثيف أعمال الرصد الميدانى والابلاغ الفورى عن حالات التعدى بالبناء المخالف والتصدى لها وإزالتها فى مهدها وقبل تطويرها والحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمركز خاصة فترة الأعياد.

كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تنفيذ الإزالة، وذلك بحضور عاصم ربيعى نائب رئيس المركز والمهندس مجدى سمير من الإدارة الهندسية بالمركز وتواجد الفنين والعمال والمعدات.

وشدد رئيس المركز، على تواصل حملات الرصد الميدانى للمخالفات للتصدى لها وإزالتها فى مهدها وقبل تطويرها مع اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالف وإحالة المقصرين للتحقيق.