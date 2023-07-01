أهم المعلومات عن بعثة EPS وزيارتها لمصر بمشاركة 35 مشتري دولي

كتب إسلام سعيد

في إطار خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية لتحقيق طفرة في الصادرات خلال الفترة القادمة واستهداف أسواق جديدة ويجهز المجلس التصديري للصناعات الهندسية النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show (EPS) وهي البعثة الأكبر في هذا القطاع وفي السطور التالية نقدم أبرز المعلومات عنها:

بعثة EPS هي أكبر بعثة في قطاع الصناعات الكهربائية في مصر

يشارك في بعثة EPS قرابة 25 شركة مصرية .

ومن المرتقب حضور 30 إلي 35 مشتري دولي من الشركات الأجنبية

دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو تشارك في البعثة بوفود من شركات متخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية.

بعثة EPS ستركز على استقدام المشترين لمقابلة 25 شركة مصرية لعقد اجتماعات ثنائية.

سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمصانع المصرية المختلفة والمتخصصة في قطاع الصناعات الكهربائية بغرض التوسع في أعمال هذا القطاع.

وقرر المجلس التصديري للصناعات الهندسية تشكيل فريق عمل لمتابعة التجهيزات لبعثة EPS وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، والتي سيجرى التنسيق لها مع كافة الجهات المعنية والتي تشهد قبول كبير في القطاع وحرص واضح من الشركات المصرية على التواجد مع البعثة خاصة أن الدول الأجنبية المشاركة تهتم بقطاع الصناعات الكهربائية.

وذكر المجلس التصديري أن بعثة «EPS» أحد أهم الفاعليات التي سينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بشكل مستدام في المستقبل بهدف مساعدة الشركات في قطاعات الصناعات الكهربائية، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

وستكون بعثة «EPS» الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم الصناعات الكهربائية بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.