اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 07:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

10 معلومات عن صادرات الصناعات الهندسية فى أول 5 أشهر من 2023

الخميس، 29 يونيو 2023 07:00 ص
10 معلومات عن صادرات الصناعات الهندسية فى أول 5 أشهر من 2023 صادرات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تطورات صادرات القطاع خلال أول 5 أشهر من 2023 والتي تأثرت بالتطورات العالمية وشهدت انخفاض محدود للغاية وفي السياق التالي نرصد أبرز المعلومات عن الصادرات الهندسية المصرية في 2023

ارتفاع صادرات مصر الهندسية فى شهر مايو 2023 بنسبة 20%

صادرات الصناعات الهندسية بلغت 360 مليون دولار مقابل 299.7 مليون دولار فى مايو 2022.

حققت صادرات الكابلات بنسبة زيادة 78.7% خلال مايو 2023

صادرات مكونات السيارات حققت ارتفاع 13.2%

والأجهزة المنزلية سجلت زيادة 20.4% و الصناعات الكهربائية و الإلكترونية سجلت 139.3%

صادرات الآلات والمعدات 48.7% خلال مايو 2023% .

المملكة المتحدة الدول تصدرت الدول المستوردة للمنتجات الهندسية تلتها تركيا ثم فرنسا و سلوفاكيا وألمانيا و هولندا و إيطاليا

وفي قارة آسيا جاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة ثم الإمارات و العراق و لبنان و عمان

وفي أفريقيا الجزائر وليبيا والمغرب و كينيا وكوت ديفوار.

 

 

وشهدت الصادرات الهندسية انخفاضاً طفيفاً للغاية فى الفترة من يناير و حتى مايو 2023 بالمقارنه بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة هبوط 0.7% حيث بلغت 1.642 مليار دولار فى  2023

 

 

 


الصادرات الهندسية

صادرات مصر الهندسية

صادرات القطاع الهندسي

الصادرات



الموضوعات المتعلقة

النقل: انتظام حركة الملاحة والصادرات والواردات بالموانئ البحرية أول أيام العيد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 01:59 م

خبير لـ"إكسترا نيوز": مصر حققت طفرة فى الصادرات السلعية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 05:00 ص

"مالية الشيوخ": الحكومة تستهدف زيادة الصادرات السلعية والخدمية لـ28 تريليون جنيه

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:00 م

انشطار نصفى لعقار من 13 طابقا على غرار سابقه في الأزاريطة بالإسكندرية.. المحافظ: الدفع بـ 10 سيارات إسعاف وجار البحث عن أحياء تحت الأنقاض.. الطابق الأخير صادر له قرار إزالة.. وتسجيل إصابة واحدة فقط حتى الآن

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة