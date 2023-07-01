أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف واقعة العثور علي جثة شخص بشوارع الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مشنوق بأحد شوارع مدينة الخانكة، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد وجود جثة بشارع الشهيد شوقى من شارع الترعة بمنطقة المنايل بدائرة قسم شرطة الخانكة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة لشخص مشنوق فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الخانكة، وجرى تشكيل فريق من المباحث لعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.